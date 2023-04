Schwimbeck-Ausstellung ist ein Überraschungserfolg: 4100 Besucher

Der Museumsbesuch inspirierte sogar einige, ein Werk des Malers zu kaufen. Im Winter ist im Schloss die nächste Ausstellung geplant – zu einem ganz anderen Thema.

Am Wochenende war noch einmal viel los in der Ausstellung "Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck". 180 Menschen besichtigten sie allein am Sonntag. 4100 Besucherinnen und Besucher zählte das Museum im Wittelsbacher Schloss insgesamt seit der Eröffnung Ende Januar. Das Team um Leiterin Alice Arnold-Becker freut sich über diesen Überraschungserfolg, besonders darüber, wie groß das Interesse an der Person Schwimbeck war. Bewährt habe sich auch das Rahmenprogramm mit besonderen Führungen und Kreativ-angeboten.

Der Großteil der Besucherinnen und Besucher stammte aus der Region, doch laut Arnold-Becker kamen auch verhältnismäßig viele Gäste aus München, wo Schwimbeck den größten Teil seines Lebens verbracht hatte. Eine Besucherin aus Neuburg wiederum hatte ein Bild Schwimbecks geerbt und wollte mehr über ihn und sein Werk erfahren. Überhaupt hätten viele Menschen sich gemeldet und berichtet, was sie von dem Künstler besitzen, einige hätten sogar nach dem Ausstellungsbesuch im Internet nach Werken von ihm gesucht und das eine oder andere Stück erworben, erzählt die Leiterin des Museums.

Unverhofft begehrt war auch der Katalog: Er war ausverkauft. Der Likias-Verlag hatte zum Glück einige Exemplare mehr drucken lassen und konnte diese zusätzlich zur Verfügung stellen. Bestellungen gingen auch beim Verlag ein – die am weitesten entfernte stammte aus England.

Den Erfolg führen Arnold-Becker und die Museumspädagogin Mariella Hosp unter anderem auf das große Interesse zurück, das gerade an den 1920er-Jahren herrscht. Doch auch Schwimbecks Stil, der mittlerweile wieder modern ist und an die Bildsprache von Graphic Novels erinnert, zog die Menschen an. "Es lockte Leute ins Museum, die sonst nicht kommen und sprach Menschen an, die nicht damit rechneten, dass in einem 'Heimatmuseum' so coole Sachen hängen", bilanziert Hosp.

Am 16. Dezember startet die nächste Sonderausstellung im Friedberger Schloss

Dazu trug auch das Experiment beim Rahmenprogramm bei. Zusatztermine mussten für die "Schwimbecks Schloss"-Themenführungen angesetzte werden, auch Kreativprogramme wie Schreibworkshop, Linoldruckkurs, Vortrag über "Noseferatu" und die erste Lesung im Café waren beliebt. Diese Art von (Begleit-)Programm möchte das Museum fortsetzen, um Besucher und Besucherinnen nicht allein mit seinen Exponaten anzuziehen.

Am 16. Dezember wird die nächste Sonderausstellung ihre Türen öffnen: "Zwischen Baiern und Schwaben: Das Lechtal im frühen Mittelalter". Erstmals werden wertvolle archäologische Funde des frühen Mittelalters in einer umfassenden Zusammenschau präsentiert. Diese Ausstellung konzipiert das Friedberger Archäologen-Paar Volker Babucke und Ursula Ibler (Likias-Verlag). Die beiden haben bereits die archäologische Abteilung des Museums gestaltet.