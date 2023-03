Schwimbeck-Themenführung zeigt Friedberger Schloss als Ort zum Gruseln

Fritz Schwimbeck illustrierte Dracula und Macbeth. Dabei inspirierte ihn das Wittelsbacher Schloss. Eine Themenführung stellt den Ort vor, an dem der Künstler aufwuchs.

Der Erste Weltkrieg, die Spanische Grippe, die Wirtschaftskrise 1923: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es genug Anlässe, das Düstere und Unheimliche künstlerisch ausdrücken zu wollen. In den Bildern Fritz Schwimbecks spiegelt sich dieser schaurige Zeitgeist wider. Der Künstler wuchs im Wittelsbacher Schloss in Friedberg auf. Das dortige Museum widmet ihm deshalb eine Ausstellung. Die dazu passende Themenführung "Auf den Spuren von Fritz Schwimbeck im Wittelsbacher Schloss" zeigt das Gebäude und die Umgebung auch heute noch von ihrer unheimlichen Seite.

Themenführung zeigt Wittelsbacher Schloss als Künstlerkulisse

Immer wieder spricht die Themenführung die Verflechtung des Künstlers mit seinem Heimatort an. Schwimbeck wurde 1889 in München geboren, wo er auch den Großteil seines Lebens verbrachte. Aufgewachsen ist er aber in Friedberg. Im Alter von einem Jahr zog er in die Dienstwohnung seines Vaters, der Landrichter war. Vom Schlosshof aus kann man sein ehemaliges Kinderzimmer sehen. Schwimbeck wohnte im zweiten Geschoss des Erkers an der Ostseite. Heute ist in dem Raum die Bibliotheksverwaltung untergebracht.

Der Künstler Fritz Schwimbeck wuchs in der Dienstwohnung seines Vaters im zweiten Obergeschoss des Erkers auf, den man vom Schlosshof aus sehen kann. Heute ist dort die Bibliotheksverwaltung untergebracht. Foto: Julius Reinmuth

Das Wittelsbacher Schloss prägte Schwimbeck auch über seine Kindheit hinaus. Immer wieder besuchte er seinen Vater. Kurz vor seinem Tod 1977 zog er schließlich zurück nach Friedberg. "Als würden Sie jetzt eine Filmkulisse von Ihrem Lieblingsfilm begehen", sagt Mariella Hosp. Die Museumspädagogin hat die Themenführung entworfen. Obwohl das Schloss mittlerweile saniert wurde, können Besucherinnen und Besucher an vielen Stellen die Atmosphäre nachvollziehen, die vor rund hundert Jahren an einem solchen Ort geherrscht haben muss. Das nackte Mauerwerk, der pfeifende Wind und gelegentlich zuschlagende Türen oder Fenster fingen die unheimliche Stimmung unmittelbar ein, erklärt Hosp. Deshalb sei auch die Besichtigung vom Turm wichtig.

Trotz dieser schaurigen Aussichten sind die knapp 20 Besucherinnen und Besucher der ersten Themenführung froh, gekommen zu sein. Ein Friedberger erzählt davon, wie Nosferatu und andere Gruselgestalten seine Kindheit geprägt hätten. Aus heutiger Perspektive sei seine Heimatstadt zwar nicht mehr besonders schaurig. Vor der Sanierung des Schlosses habe das aber noch anders ausgesehen. Auch ein Aichacher Pärchen nutzte das gute Wetter, um dem renovierten Schloss einen Besuch abzustatten. "Ich mag auch einfach das ein bisschen Gruselige, Unheimliche", sagt die Frau. Beide interessierten sich sehr für die Ästhetik der 1920er Jahre. Auch Nosferatu passe da genau rein.

Friedberger Horror-Künstler fasziniert unheimlich

Zuvor führte Karin Perz die Besucherinnen und Besucher durch die Sonderausstellung. Die Mitarbeiterin des Museums erklärt die Technik Schwimbecks. Mit geschickter Inszenierung von Licht und Schatten jagt der Künstler Betrachterinnen und Betrachter seiner Bilder verlässlich einen Schauer über den Rücken. Schatten entwickeln bei Schwimbeck immer wieder ein unheimliches Eigenleben. Nicht nur daraus erklärt sich die Faszination für seine Bilder. Eine tiefere Ebene und zahlreiche mystische Symbole ließen lebhafte Interpretationen der Werke zu, erläutert Perz.

Wirklich schaurig wird es vor allem im Dracula-Trakt. Ausgestellt sind drei Federzeichnungen zu dem berühmten Roman von Bram Stoker. Spitzen Besucherinnen und Besucher beim Betreten des Raums die Ohren, können sie knarzende Dielen und den Flügelschlag des fliehenden Vampirs hören. Die Ausstellung erhöht auch mit Filmszenen des Horror-Klassikers den Gruselfaktor. Neben der Dracula-Verfilmung unter dem Titel Nosferatu wird auch ein kurzer Ausschnitt aus dem Golem gezeigt. Die Romanvorlage von Gustav Meyrink wurde von Schwimbeck illustriert.

Bei der Themenführung zeigt Karin Perz vom Wittelsbacher Schloss, an welchen Stellen das Schloss und die Umgebung dem Künstler als Inspiration dienten. Foto: Julius Reinmuth

Bis zum 23. April kann die Schwimbeck-Ausstellung noch besucht werden. Die Themenführung "Auf den Spuren von Fritz Schwimbeck im Wittelsbacher Schloss" findet noch zweimal statt, am 25. März (Zusatztermin wegen großer Nachfrage) und 8. April jeweils um 14 Uhr. Um eine telefonische Anmeldung wird gebeten unter 0821 6002684.