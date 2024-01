Friedberg

vor 2 Min.

Secondhand-Faschingsmarkt wäre ohne die Ehrenamtlichen nicht möglich

Plus Der Benefizverkauf der Aktion Hoffnung mit der Pfarrei St. Jakob lockt viele Faschingsfans nach Friedberg. Für die Helferinnen ist es viel Vorarbeit.

Von Lara Bolz

Kurz vor neun herrscht am Samstag im Pfarrzentrum St. Jakob bereits viel Betrieb. Ein großer Lastwagen der Aktion Hoffnung fährt vor und liefert die vielen Faschingsartikel. Fünf ehrenamtliche Helferinnen packen fleißig an und schieben riesige Kisten voller Kleidung in das Pfarrzentrum. Dort müssen Kleiderständer, Umkleidekabinen, Spiegel und Tische für Kostüme und Accessoires aufgebaut werden. Renate Frentzel-Beyme-Bauer hat im Vorfeld Helferinnen für den Markt organisiert. "Zum siebten Mal veranstalten wir diese Aktion in Friedberg und haben eigentlich immer die gleichen Helferinnen", lobt sie ihr Team. Sabine Seger, Karin Naumann und Gertrud Schnur sind vor allem wegen des Spaßes dabei.

Der Secondhand-Faschingsmarkt auf Rädern der Aktion Hoffnung im Pfarrzentrum St. Jakob findet dann auch großen Anklang bei Faschingsfans. Etwa 2.000 Kostüme und Accessoires stehen den fast 400 Besucherinnen und Besuchern zur Auswahl. Karin Sippler von der Aktion Hoffnung sorgt dafür, dass Aufbau und Ablauf reibungslos funktionieren. "Der Markt wurde heute so gut angenommen! Es war Wahnsinn, wie viele Leute da waren, das war fast bis zum Ende so", sagt sie. Hinter den drei Stunden Markt steckt aber auch viel Arbeit, die ohne ehrenamtliche Helfer und Helferinnen nicht funktionieren würde.

