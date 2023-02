Friedberg

Security-Mann übernimmt den Friedberger Minigolfplatz

Sarina Toth und ihre Tochter Charlotte übergeben den Schläger für die Minigolf-Anlage ab der Saison 2023 an den neuen Pächter Christoph Schwesinger.

Plus Christoph Schwesinger erfüllt sich den Traum vom eigenen Minigolfplatz in Friedberg. Hauptberuflich ist er in einer ganz anderen Branche tätig.

Seit über 60 Jahren treffen sich die Friedbergerinnen und Friedberger am Minigolfplatz an der Lechleite gegenüber dem früheren Parkcafé (heute: Restaurant Wildbird) und spielen ihre Runde. Die Bahn ist die einzige rund um die Herzogstadt. Nun gab es einen Pächterwechsel. Christoph Schwesinger aus Augsburg hat die Schläger übernommen.

