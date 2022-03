Friedberg

vor 47 Min.

Mitarbeiter gesucht: Warum Segmüller auf offene Bewerbertage setzt

Plus Das Möbelhaus Segmüller hat gute Erfahrungen mit Job-Speeddating gemacht. Daher weitet es die Aktion aus. Was Bewerberinnen und Bewerber wissen müssen.

Von Sabine Roth

Weil die ersten Bewerbertage des Möbelhauses Segmüller unlängst so gut ankamen und über die direkte Ansprache viele Menschen erreicht werden konnten, finden sie am 18. und 19. März erneut statt. Diesmal aber nicht nur in Friedberg, sondern auch an den anderen Standorten in Pulheim, Parsdorf und Weiterstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen