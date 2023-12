Seit 30 Jahren auf dem Advent: So kam Uli Holzmüller zum Flammlachs

Plus Ulrich Holzmüller ist beim Weihnachtsmarkt von Anfang an dabei. Mittlerweile hat er zwei Stände. Warum der Glühwein einmal einen kuriosen Disput auslöste.

Vor 30 Jahren war es noch eine städtische Hütte. Heute sind es zwei selbstgebaute, eine mit einem offenen Grill. Besitzer Ulrich Holzmüller hat auf dem Friedberger Advent schon viel erlebt, seit er mit zwölf Jahren zum ersten Mal dabei war. Für ihn und seine Familie ist der Markt eine Herzensangelegenheit. Nicht zuletzt, weil man dort auch so manche witzige Geschichte erlebt.

Während die Besucherinnen und Besucher erst gegen 16 Uhr auf dem Marktgelände rund um die Jakobskirche eintrudeln, geht es bei Holzmüllers früher los. Deutlich früher. Bereits um halb 6 Uhr in der Früh starten die ersten Vorbereitungen. Einkaufen, herrichten, vorkochen - es ist einiges zu tun, bevor die Brutzelhütte und der Flammlachs-Stand die Gäste verwöhnen können. "Ein Tag ist schon sehr, sehr lang. Erst um 12 Uhr falle ich abends ins Bett", sagt Holzmüller, der im Hauptberuf einen Feinkostwarenhandel betreibt. Dieses Prozedere gibt es immer im Dezember, schon seit vielen, vielen Jahren.