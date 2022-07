Seit 40 Jahren wird im Karl-Sommer-Stift das Leben gemeinsam gestaltet

Plus Beim Jubiläum des Pflegeheims der Diakonie Augsburg gibt es von allen Seiten nur Lob für die Einrichtung im Herzen Friedbergs.

Pflege ist im Karl-Sommer-Stift in Friedberg seit 40 Jahren eine Herzensangelegenheit. Eigentlich wollte die Altenhilfeeinrichtung des Diakonischen Werkes Augsburg (DWA) das Jubiläum schon im letzten Jahr feiern. Doch wie bei so vielen anderen Festen machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Dies wurde nun umso fröhlicher nachgeholt. Bei einem großen Festakt blickte Pfarrer Fritz Graßmann, Theologischer Vorstand des DWA, zurück auf die Anfänge der Altenhilfeeinrichtung.