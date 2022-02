Senior kommt in Friedberg von der Straße ab - und landet am Baum

80-Jähriger kommt in Friedberg von der Straße ab: 10.000 Euro Sachschaden.

Unverletzt hat ein 80-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall in Friedberg überstanden. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann am Freitagvormittag auf der Afrastraße in der Nähe der Röntgenstraße mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab.

Unfall auf der Afrastraße: Mercedes muss abgeschleppt werden

Dabei kollidierte er mit zwei Bäumen. Ein Baum fiel um. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)