Senior verliert am Steuer die Orientierung und irrt über die A8

Ein offenbar dementer Mann ist zwischen Friedberg und Dasing mit seinem Wagen über die Autobahn geirrt. Die Polizei konnte ihn nur mit Mühe ausgebremsen.

Auf der Autobahn bei Friedberg hat die Polizei die Irrfahrt eines 86-jährigen Autofahrers gestoppt. Zuvor hatte er mit seinem Kleinwagen mehrfach die Pfosten und Leitplanken touchiert und war teilweise auch in falscher Fahrtrichtung unterwegs.

Gegen 18 Uhr meldete am Donnerstag ein Autofahrer der Polizei einen auffälligen blauen Mitsubishi mit unsicherer Fahrweise, der an der Anschlussstelle Friedberg in Richtung München auf die A8 einbog. Der Kleinwagen mit Landsberger Kennzeichen kam bereits bei der Zufahrt mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen die Leitpfosten. Dennoch wurde die Fahrt auf der A8 in Schlangenlinien fortgesetzt. Die Geschwindigkeit des Pkw schwankte dabei erheblich.

In falscher Richtung durch den Dasinger Kreisel

An der Anschlussstelle Dasing verließ der Pkw die Autobahn und fuhr weiter Richtung Aichach. Hierbei berührte das Fahrzeug mehrfach die Außenschutzplanke. Im Kreisverkehr führte die Fahrt dann entgegen der erlaubten Richtung und erneut auf die A8, diesmal zurück in Richtung Stuttgart. Auch hier war abermals die gleiche unsichere Fahrweise festzustellen.

Die Polizei wollte den blauen Mitsubishi schließlich auf Höhe Friedberg stoppen. Die Anhalteversuche ignorierte der Fahrer zunächst und fuhr erneut über die Überführung der Autobahn. Erst im Bereich der Auffahrt Richtung München konnte der Pkw dann schließlich ausgebremst werden.

Polizei lässt das Auto des 86-Jährigen abschleppen

Der 86-jährige Fahrer machte laut Polizei einen verwirrten und dementen Eindruck. Er war desorientiert und weigerte sich zunächst, aus dem Fahrzeug zu steigen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ließen den Pkw abschleppen. Der 86-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen von seinem Sohn abgeholt.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht sind eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt, wird derzeit aber auf circa 3500 Euro geschätzt. Der blaue Mitsubishi war auch im Vorfeld bereits im Bereich Friedberg auf der Kreissstraße AIC 25 als Falschfahrer aufgefallen und hatte dort offenbar einen Autofahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen.

Autobahnpolizei bittet nach Irrfahrt um Zeugenhinweise

Die Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen bittet Zeugen und möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter 0821/323 1910 zu melden. (AZ)