Sie geben nicht auf: Ukraine-Mahnwache zieht vor die Kirche

Über zwei Monate nach Kriegsbeginn in der Ukraine setzen weiter 40 Menschen in Friedberg jeden Samstag ein Zeichen für den Frieden. Warum ein Ortswechsel ansteht.

Bis zu 430 Menschen nahmen zu Kriegsbeginn in Friedberg an Solidaritätskundgebungen für die Ukraine teil. Es gab einen Friedensmarsch und einen Lichterrundgang. Die Teilnehmerzahl ist mittlerweile niedriger, doch 35 bis 40 Personen kommen immer noch jeden Samstagnachmittag zur Mahnwache, berichtet die Mitorganisatorin Monika Göppel. Es liegt also nicht an mangelndem Interesse, dass die Veranstaltung ab Samstag, 7. Mai, vom Marienplatz vor die Jakobskirche zieht.

Man wolle ein Zeichen für den Frieden setzten, "bis die Waffen schweigen", jeden Samstag um 17 Uhr, lautete Mitte März die Ankündigung. Zu diesem Zeitpunkt hoffte so mancher auf ein baldiges Ende des Krieges - mittlerweile ist dieses nicht mehr absehbar. Daher ist laut Göppel nun geplant, die Mahnwachen zumindest bis Ende Juli fortzuführen. Nach den Sommerferien soll dann entschieden werden, ob und wie es weitergeht.

10 Bilder Das Wittelsbacher Land zeigt sich solidarisch mit der Ukraine

Die Mahnwachen werden von der Stadt Friedberg, der evangelischen, neuapostolischen, türkisch-islamischen und katholischen Gemeinde veranstaltet. Es hat sich laut Göppel ein "harter Kern" gebildet, der sie am Leben erhält. Auch sie selber gehört dazu. Was treibt sie und die anderen an, trotz der bedrückenden Aussichten durchzuhalten? "Für viele, auch für mich, ist es ein Bedürfnis hinzugehen", sagt die Vertrauensfrau der evangelischen Kirchengemeinde Zum Guten Hirten. "Es ist einfach wichtig, für den Frieden und gegen den Krieg einzustehen, immer wieder daran zu erinnern."

Berührende Momente hat sie dort erlebt, als zum Beispiel auf Einladung der neuapostolischen Gemeinde zwei Sänger des Staatstheaters Augsburg sangen. Oder als ukrainische Geflüchtete, die in Friedberg untergekommen sind, dabei waren, sich bedankten und baten: "Macht weiter!" Als Ukrainer Geschichten vortrugen. "Das geht uns Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Herzen. Es ist noch einmal anders als Berichte im Fernsehen", sagt sie. So kam die Idee auf, auch einmal Geflüchtete von ihren Erlebnissen erzählen zu lassen.

Ukraine-Mahnwache in Friedberg: Ab 7. Mai 2022 vor St. Jakob

Momentan gibt es meist ein paar Lieder, ein Gebet, einen kleinen Vortrag; die Kirchenglocken läuten. Die Gemeinden sind im Wechsel für die Mahnwache und deren Organisation verantwortlich; nur im Ramadan pausierten die Muslime. Ausdrücklich richtet sich die Veranstaltung an Menschen jeglicher religiösen Ausrichtung, auch ohne Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, und jeder Herkunft.

Ab Mai wird der Ort der Mahnwachen für den Frieden in der Ukraine und der Welt vom Marienplatz auf den südlichen Kirchvorplatz der Stadtpfarrkirche beim Ulrichsbrunnen verlegt. Tag und Uhrzeit bleiben gleich, immer samstags um 17 Uhr. Grund dafür ist laut Göppel, dass so der städtische Bauhof weniger Arbeit mit den Absperrungen hat. Praktischer Nebeneffekt: Bei Regen ist der Wechsel in die Jakobskirche unkompliziert möglich.