Sie tragen auf dem Altstadtfest die Liebe zur Badestube auf der Haut

Plus In der Badestube auf dem Altstadtfest gibt es zwei neue Chefinnen. Schon seit der Kindheit sind sie dort unterwegs. Sogar ein Bader-Tattoo haben sie sich stechen lassen.

Bärbel Krause und Lisa Zimmermann sind in ihrem Element – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Fröhlich lassen sie die Füße ins eiskalte Wasser baumeln, das den großen Zuber vor der Badestube füllt. Dort haben sie seit diesem Altstadtfest das Sagen. Die Badestube selbst ist ihnen aber schon seit Kindertagen bekannt.

Bereits 1992 waren sie dabei, es war das zweite Altstadtfest. Erinnern können sie sich daran freilich nicht, damals waren sie noch ganz klein. "Unsere Eltern haben uns im Kinderwagen über das Fest gefahren – natürlich gewandet“, erzählt die heute 31-jährige Krause. Davon gebe es noch Bilder. Ein Jahr älter ist ihre Freundin Zimmermann. "Ich erinnere mich einfach noch an den Spaß, den die Menschen im Zuber hatten.“