Sieben Wochen Arbeit: Ein Bildstock mit tieferem Sinn für das Altstadtfest

Plus Für das Altstadtfest hat sich Steinmetz Mario Michl mit seinem Team an ein Marterl gemacht. Es soll mit seinen Bildnissen auf eine bestimmte Botschaft aufmerksam machen.

Bildstöcke säumen die Wege der Region, sie sind wahrlich keine Seltenheit. Selten sind aber Marterl, die erst neueren Ursprungs sind. Eines steht im Stadtgebiet an der Friedberger Ach. Seit vier Jahren, denn damals fertigte Steinbildhauer Mario Michl aus Friedberg extra für das Altstadtfest einen solchen Bildstock. Nun hat er sich wieder ans Werk gemacht. Nicht zuletzt aufgrund der positiven Erfahrungen mit seiner Madonnina del Borghetto an der Ach.

"Die habe ich fast noch nie ohne Kerzenschein gesehen, das spricht für unseren Glauben und auch das Wohlwollen der Menschen." Nun also ein neuer Bildstock. Den präsentierte er auf dem Altstadtfest der Öffentlichkeit. Es ist ein quadratischer Block mit aufgemalten Bildnissen unter den romanischen Rundbögen. "Sieben Wochen habe ich dafür mit meinem Team gebraucht", verrät Michl. Nachempfunden ist er einem Marterl, das zwischen Calmasino und Bardolino am italienischen Gardasee steht. Schön sind nicht zuletzt die aufgemalten Bilder. Auf diesen sind unter anderem Jesus und Maria mit besonders großen Herzen aufgemalt.