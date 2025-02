Silberhorn bekommt Ausbildungssignet der IHK

Fast 4500 Unternehmen in Bayerisch-Schwaben bilden derzeit junge Menschen in einem IHK-Beruf aus. Allein im Wirtschaftsraum Augsburg gibt es 1560 Ausbildungsbetriebe. Um den Einsatz der Betriebe zu würdigen, erhalten die Unternehmen ein Signet, das sie als anerkannter Ausbildungsbetrieb ausweist. So wie die Firma Franz Silberhorn KG aus Friedberg, bei der derzeit 43 Azubis in verschiedenen Ausbildungsberufen tätig sind.

Bei einem Firmenbesuch überreichte IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter den Ausbildungsaufkleber an den persönlich haftenden Gesellschafter Wolfgang Hoffmann und Ausbildungsleitung Annalena Zwiekopf. Der IHK-Vertreter würdigte das Engagement des Unternehmens um die duale Ausbildung. „Unternehmen wie Franz Silberhorn KG leisten einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes, der dringend auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen ist“, so Walter. Mit dem Signet der IHK, das fortan am Eingang zu sehen sein wird, kann Franz Silberhorn KG als anerkannter Ausbildungsbetrieb junge Talente gezielt auf sich aufmerksam machen. „Die Berufsausbildung ist uns ein großes Anliegen“, sagte Wolfgang Hoffmann. „Denn qualifizierte Fachkräfte sind für Franz Silberhorn KG die Voraussetzung, um auch in Zukunft erfolgreich am Markt zu bestehen.“

Die bayerisch-schwäbischen Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen haben im Ausbildungsjahr 2024 fast 8500 neue Auszubildende eingestellt. Insgesamt absolvieren derzeit rund 20.000 junge Menschen in der Region eine duale Ausbildung in einem IHK-Beruf. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt könnte sich in den kommenden Jahren allerdings zuspitzen, wie IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter erklärt: „Die Unternehmen möchten ausbilden, doch es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Viele Stellen bleiben daher unbesetzt.“ Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber weiter zurückgehen. Insbesondere im kommenden Jahr, wenn wegen der Umstellung vom acht- auf das neunjährige Gymnasium ein kompletter Abschluss-Jahrgang wegfällt, rechnen Experten mit einem starken Rückgang. (AZ)