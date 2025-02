Silbermedaille in Prag

Für die Friedberger Sportakrobaten ging es am vergangenen Wochenende gemeinsam mit einem weiteren Team aus Monheim zum Jahresauftakt nach Prag. In der tschechischen Hauptstadt traten sie beim internationalen Klokan Cup gegen internationale Teilnehmerinnen aus Tschechien, Italien und Deutschland an. Während die Monheimer Trainerin Miriam Schmauser beide Teams im Wettkampf betreute, durfte die Friedberger Heimtrainerin Sina Lippert erstmals als Kampfrichterin mitreisen. In der Altersklasse Youth überzeugte das Friedberger Duo Emilia Schneider und Isabella Riebel mit einer fehlerfreien Darbietung. Bereits früh im Jahr präsentierten sie in Prag sichere Elemente und eine schwungvolle Choreografie, die das Kampfgericht überzeugt hat. Mit 24.4 Punkten reihten sie sich hinter der starken Konkurrenz aus Italien auf dem guten zweiten Platz ein. Auch die Monheimer Sportlerinnen Emma Osbelt und Annie Stöckle riefen zwei gute Übungen ab und reihten sich hinter den starken deutschen Teams des diesjährigen Bundeskaders auf dem fünften Platz ein.

