Friedberg

18:00 Uhr

Sind sieben Wohnungen zu viel für Friedberg-Ost?

Dieses Haus an der Ecke Dieselstraße/Gutenbergstraße in Friedberg soll abgerissen werden. Der Neubau war bereits zum zweiten Mal Thema im Planungsausschuss des Stadtrates.

Plus Der Planungsausschuss des Friedberger Stadtrats muss sich zum zweiten Mal mit einem Bauantrag für das Eckgrundstück Dieselstraße/Gutenbergstraße befassen.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Soll wegen eines einzelnen Bauvorhabens ein ganzes Wohnquartier mit einem langwierigen Bebauungsplanverfahren überzogen werden? In dieser Frage gingen die Meinungen im Planungsausschuss des Friedberger Stadtrats auseinander. Auch wenn sich am Ende einer Mehrheit für den Bebauungsplan ergab, so ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Entscheidung liegt am Ende beim Stadtrat selbst.

