Friedberg

18:30 Uhr

Singen berührt seine Seele: Toni Weigl ist seit 72 Jahren im Chor

Plus Der 86-jährige Friedberger findet: "Singen ist ein Geschenk." Er widmete sein Leben neben der Familie und dem Lehrerberuf der Musik. Was ist sein liebstes Lied?

Von Christine Hornischer

"Wer singt, betet doppelt. Dieses Zitat wird dem Kirchenvater Augustinus zugeschrieben. Martin Luther soll es auch verwendet haben. Und es ist auch etwas dran: Singen ist was fürs Herz. Zumindest, wenn es nach Toni Weigl geht. 72 Jahre lang hat er im Chor gesungen und ist immer noch als Kantor in Gottesdiensten aktiv. *Singen berührt die Seele", sagt er und lehnt sich in seinen Sessel zurück. Seine Frau Doris lächelt, hat sie doch schon 62 Jahre mit ihrem Toni verbracht und kennt seine Passion.

