Skate-Anlage am Steirer Berg abends ohne Licht

Nachdem die Beleuchtungszeit der Skate-Anlage am Steirer Berg in Friedberg von bis 21 Uhr auf bis 19.30 Uhr am Abend reduziert wurde, liegt die Anlage nun abends komplett im Dunkeln. Handelt es sich um eine Sparmaßnahme der Stadt, wie in sozialen Medien gemutmaßt wurde? Dem widerspricht der städtische Pressesprecher Frank Büschel. Die fehlende Beleuchtung liege an einer Störung. Diese sei den Lechwerken gemeldet worden. Wann die Störung wieder behoben werden kann, ist aber noch ungewiss. Büschel wies darauf hin, dass Bürger und Bürgerinnen defekte Straßenbeleuchtung direkt dem Tiefbauamt der Stadt Friedberg melden können.

