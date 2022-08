Friedberg

18:00 Uhr

So anstrengend ist die Arbeit hinter dem Imbisstresen am Volksfest

Plus Viele Besucher des Friedberger Volksfests freuen sich auf das Schlemmen an den Ständen. Was man von außen nicht sieht, ist, wie hart der Job dahinter ist.

Von Bianca Dimarsico

Mittags ist es heiß auf dem Friedberger Volksfestplatz. 25 Grad Celsius, Tendenz steigend. Im Imbisswagen von Maurice Gaul ist es noch heißer. Die Luft staut sich in dem Container, Ofen und Grill lassen die Temperatur in die Höhe gehen. Es riecht nach Wurst, Pommes und Schupfnudeln. Als Gaul um 14 Uhr die Rollläden des Wagens öffnet, zieht erstmals ein Luftzug durch den Raum. "Wenn die Sonne draußen richtig runterknallt, hat es hier drinnen schon mal 55 bis 60 Grad", erzählt er. Das ist nur einer der Faktoren, der Gauls Beruf so anstrengend macht. Trotzdem kann er sich heute keinen anderen Job vorstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen