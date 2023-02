Friedberg

vor 17 Min.

So entstand der Fach-Verlag im Friedberger Siedlerhäuschen

Plus Ursula Ibler und Volker Babucke veröffentlichen im Likias Verlag Bücher über Archäologie und Geschichte. Was aus Liebhaberei begann, ist ein erfolgreiches Unternehmen.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Ein Band mit Erinnerungen über die Bahnhofstraße, die archäologische Abteilung im Museum oder aktuell der Katalog zur Schwimbeck-Ausstellung: Immer wieder steht der Likias Verlag in Zusammenhang mit Projekten, in denen es um die Geschichte Friedbergs geht. Doch Likias ist mehr: Ursula Ibler und Volker Babucke betreiben diesen Verlag, den sie Ende der 1990er-Jahre gründeten, schon längst nicht mehr aus Liebhaberei oder nebenher, sondern betreuen von ihrem Siedlerhäuschen nahe dem Wasserturm aus Projekte in Augsburg und München, dem Allgäu und Baden-Württemberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen