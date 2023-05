So geht die Fußballabteilung des TSV Friedberg in die neue Saison

Bei den Neuwahlen der Fußballabteilung des TSV Friedberg gab es Veränderungen auf Leitungsebene. Die Kaderplanungen sind weitgehend abgeschlossen.

Die Abteilungsleitung der Fußballer beim TSV Friedberg hat sich neu aufgestellt. Stefan Reisinger wurde in seinem Amt als Abteilungsleiter bestätigt, Stellvertreter sind Andreas Albert, Dirk Löffler und Thomas Hackl. Martina Reisinger bleibt Schatzmeisterin und übernimmt auch weiterhin das Amt der Jugendleiterin. Nicht mehr zur Wahl stand Carola Haertel, die auf der Jahreshauptversammlung in den TSV-Vorstand gewählt wurde. Reisinger bedankte sich für ihr engagiertes Mitwirken in den letzten zwei Jahren.

Für die Leitung des Damen- und Mädchenfußballs zeichnen künftig Julia Wagner und Franziska Weil verantwortlich. Silke Fink übernimmt die Marketingleitung, Willi Wintermaier führt seine langjährige Tätigkeit als Kassier fort. Marta Pfaffenzeller bleibt als Organisationsleiterin erhalten und als Leiter Ordnungsdienst stellte sich wieder Speedy zur Verfügung. Horst Pfaffenzeller bleibt Spieltagsbeauftragter. Der Trainer der 1. Mannschaft, René Kunkel, übernimmt erneut die Funktion des 2. Jugendleiters. Gerhard Spaar ist weiterhin Leiter der AH.

Beim TSV Friedberg schneidet die 1. Mannschaft erfreulich gut ab

In seinem Bericht zu den Aktiven hob Stefan Reisinger das erfreuliche sportliche Abschneiden der 1. Mannschaft mit zahlreichen jungen Spielern hervor. Die 2. Mannschaft stellt die jüngste Truppe in der A-Klasse Ost, besteht zum überwiegenden Teil aus Spielern der eigenen Jugend und hat sicher noch sportliches Entwicklungspotential. Martina Reisinger berichtete vom Damenfußball und aus der Fußballjugend. Mit rund 320 Kindern und Jugendlichen, davon 30 Mädchen gehört die Fußballjugend des TSV Friedberg zu den größten im Kreis Augsburg und stellt alle Altersgruppen von der A- bis zur G-Jugend. Das traditionelle Sommerfest mit über 70 Mannschaften findet vom 21. bis 23. Juli statt, das Schanzer Feriencamp vom 31. Juli bis zum 4. August.

Die Kaderplanungen bei den Aktiven für die kommende Saison 23/24 sind nahezu abgeschlossen. René Kunkel leitet weiterhin als Trainer die Geschicke der 1. Mannschaft, ihm zur Seite steht als spielender Co-Trainer Coskun Bür. In der 1. Mannschaft haben lediglich zwei bis drei Spieler sportliche Veränderungen angekündigt, dem gegenüber stehen bereits drei feste Zusagen von Wunschspielern von Trainer Kunkel. Einer davon ist Rückkehrer Philipp Boser, der nach nur einem Jahr als Co-Trainer beim SV Ottmaring wieder zu seinen Wurzeln als Spieler beim TSV Friedberg zurückkehrt. Florian Schmolinski bleibt Trainer der 2. Mannschaft und Adrian Hentsch Trainer der Damenmannschaft. (AZ)