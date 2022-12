So helfen die Pallottiner geflüchteten Ukrainern in Polen

Viele Menschen folgten dem Aufruf der Pallottiner und spendeten über 500.000 Euro. Bruder Bert Meyer fuhr jetzt nach Polen, um sich die Lage vor Ort anzusehen.

Es ist grau und kalt in Warschau. Auf dem Gelände der Pallottiner in Ołtarzew steht ein graues vierstöckiges Gebäude, das lange Zeit unbewohnbar war. Ein Flügel wurde dieses Jahr renoviert und die ersten Flüchtlinge wurden aufgenommen. Seit Mitte Oktober leben 80 Frauen, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in den einfach eingerichteten Wohnungen. Es gibt einen großen Speisesaal.

Stanislawa Mydlakowska, die aus der Ukraine nach Polen geflohen ist, arbeitet seit der Eröffnung des Flüchtlingsheims an der Rezeption. Stanislawa war in der Ukraine Haushälterin und hat vor einigen Jahren ihren Mann verloren. Doch trotz dramatischer Lebensveränderungen und schmerzhafter Erinnerungen hat sie das Vertrauen, dass Gott ihr weiter Kraft gibt. „Wir schauen mit Entsetzen auf die Ereignisse in unserem Land und hoffen auf eine bessere Zukunft“, sagt sie.

Geflüchtete aus der Ukraine arbeiten in Polen

Pater Miroslaw Mejzner ist Rektor des Pallottiner-Seminars und Hochschullehrer in Ołtarzew und Warschau. Er leitet das Flüchtlingsheim und ist die Kontaktperson für Fragen, die auftauchen und unter Umständen mit den Behörden besprochen werden müssen. Die Kontaktperson und der Mann für alle praktischen Angelegenheiten ist Pater Piotr Wladyko, der sein Büro im Flüchtlingsheim hat. Einmal pro Woche kommt der Arzt zur Sprechstunde ins Haus und es ist wahrscheinlich, dass die Gesundheitskosten ansteigen werden.

Einige Frauen arbeiten bereits in der Umgebung von Ołtarzew. Im Moment erhält das Flüchtlingsheim noch finanzielle Unterstützung von der Regierung, die Anfang des Jahres allerdings eingestellt wird. Dann sollen die Flüchtlinge einen Teil der Kosten tragen. Für die Ukrainer, die als Köchin, Hausmeister, Kindergärtnerin oder an der Rezeption des Flüchtlingsheims angestellt wurden und einen monatlichen Lohn erhalten, wird die Zahlung eines symbolischen Beitrags nicht so schwierig sein, aber es gibt auch die Flüchtlinge ohne Job.

Pallottiner haben in Polen Kinderbetreuung für Geflüchtete eingerichtet

Für die Kinderbetreuung wurde ein Kindergarten eingerichtet, der von Frauen aus der Ukraine geleitet wird. Die Klassenzimmer sind mit Tischen und Stühlen sowie Bastelmaterialien ausgestattet. Mejzner möchte eine heimische Atmosphäre schaffen. Er betont, dass die wichtigste Aufgabe für die Kinder und Jugendlichen darin besteht, zur Schule zu gehen und zu lernen. Es wird erwartet, dass die Kinder in den kommenden Monaten mehr Bücher und digitale Geräte benötigen, um mit dem Lernniveau mithalten zu können.

Die Spenden finanzieren die laufenden Kosten des Heimes in Ołtarzew mit. Außerdem wurden in der Ukraine für 85.000 Euro Generatoren angeschafft, die bei Stromausfällen die Energieversorgung sicherstellen. Des Weiteren verteilen die Pallottiner alles, was durch den Winter helfen soll: Heizgeräte, Bett- und Wolldecken, Schlafsäcke, warme Kleidung, Lebensmittel, Energie-Riegel, Medikamente.

Pallottiner helfen auch vor Ort in Friedberg und Mering

Auch am Sitz des Provinzialats in Friedberg helfen die Pallottiner: So bekam der Caritas-Verband Aichach-Friedberg 10.000 Euro und die Tafel in Mering 5000 Euro, um die Kriegsfolgen zu lindern. „Wir bleiben wachsam, wie wir weiter helfen können. Konkrete Möglichkeiten werden gerade geprüft“, betont Missionssekretär Pater Reinhold Maise und fügt hinzu: „Und dann wird, wenn hoffentlich der Krieg bald zu Ende sein wird, auch der Wiederaufbau in der Ukraine viel Zeit und Kraft und finanzielle Mittel brauchen."