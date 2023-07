So helfen Schüler Schülern beim Lernen

Plus Jeden Freitag wird im Divano gemeinsam gebüffelt, gespielt und gelacht. Friedberger Jugendliche bekommen für ihr ehrenamtliches Engagement großen Applaus und eine Urkunde.

Einen großen Applaus für die jungen Betreuerinnen und Betreuer und ein Eis für die Schülerinnen und Schüler gab es zum Abschluss der diesjährigen Divano-Lernhilfe. Gemeindereferentin Lisa Wenderlein und Elke Wohlmuth als Initiatorin der Lernhilfe nutzten die Gelegenheit, den beteiligten Neuntklässlern mit einer Urkunde für ihr Engagement zu danken.

Jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr hatten Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse die Möglichkeit, ins katholische Pfarrzentrum St. Jakob zu kommen und dort bei ihren Hausaufgaben betreut zu werden. Diese Divano-Lernhilfe wurde bereits im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. "Begonnen hatte dieses Projekt, weil letztes Jahr eine aus Afghanistan stammende Reinigungskraft aus der Konradin-Realschule Mathe-Unterstützung für ihren Sohn suchte", berichtet Elke Wohlmuth, Fachlehrerin für Informationstechnologie an der Realschule. "Ich hatte daraufhin in meiner neunten Klasse nachgefragt, wer ehrenamtlich helfen könnte. Nicht nur einer, sondern gleich neun Jugendliche hatten sich gemeldet!", zeigt sie sich beeindruckt.