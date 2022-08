So ist der TSV Friedberg durch die Pandemie gekommen

Der größte Verein im Stadtgebiet sieht sich trotz der Corona-Krise für die Zukunft gut aufgestellt. Dabei gilt es, große Aufgaben zu meistern.

Der TSV Friedberg hat die Corona-Krise vergleichsweise gut aufgefangen. Der Vorsitzende Karsten Weigl führte dies bei der Jahreshauptversammlung auf die Vereinsstruktur mit sehr engagierten und treuen Mitgliedern zurück. Die meisten hielten dem Verein auch über die schwierigsten Phasen die Stange und trugen so dazu bei, dass der TSV Friedberg auch für die zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt zu sein scheint.

Die vereinseigene Vierfachsporthalle mit dazugehörigen Fußball- und Beachvolleyballplätzen konnte auch dank der hilfreichen Unterstützung des Freistaats sicher durch die schwierige Zeit gebracht werden und stand zu den maximal möglichen Zeiten zum Sportbetrieb zur Verfügung.

Im Lockdown sanierte der TSV Friedberg seine Halle

Die damit zusammenhängenden Zusatzbelastungen wurden von der Vorstandschaft unter Mithilfe der Abteilungen und externen Partner gestemmt, so der Vorsitzende Weigl laut einer Pressemitteilung. Die Zeiten der Zwangsschließungen wurden so gut wie möglich dazu genutzt, um die Anlage in Schuss zu halten bzw. zu renovieren und zu sanieren.

Ein wichtiger Punkt, der Ende 2019 angegangen werden sollte und aufgrund der Pandemie verschoben werden musste, muss nun unter Hochdruck geschehen. Zusammen mit dem Partner LEW hatte man sich damals intensive Gedanken über die Installation einer PV-Anlage gemacht. In Anbetracht steigender Energiekosten sieht Weigl hier die größten Unsicherheiten auf den Verein zukommen. Daher muss einerseits eine energetische Optimierung der gesamten Sportanlage dringend umgesetzt werden.

TSV Friedberg will seine Kosten verringern

Andererseits erhofft sich der Verein im Krisenfall Unterstützung vonseiten des Bayerischen Landessportverbandes bzw. der Staatsregierung, um den sozial so wichtigen Sportbetrieb weiterhin aufrechterhalten zu können. Hier dankte der Vorsitzende ausdrücklich dem Engagement der Politik in den vergangenen beiden Jahren. Durch intensive Sparmaßnahmen werde der TSV selbstverständlich alles dafür tun, so Weigl, um einerseits Kosten zu minimieren, im Wesentlichen aber um der gesellschaftlichen Aufgabe der Nachhaltigkeit gerecht zu werden und klimafreundlicher zu wirtschaften.

Die gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Umfeld des Vereins und das große Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, insbesondere die enge Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Schulen zeigte sich auch in den Grußworten der Landtagsabgeordneten Simone Strohmeyer, des stellvertretenden Landrats Manfred Losinger und des Zweiten Bürgermeisters von Friedberg, Richard Scharold. Sie alle lobten die hervorragende und zukunftsorientierte Arbeit des Vereins und seiner Ehrenamtlichen.

Braucht der TSV Friedberg höhere Mitgliedsbeiträge?

Ob die Aufgaben eines Vereins in dieser Größe mit den aktuellen Mitgliedsbeiträgen zu leisten sind, hielt vor allem Scharold für fragwürdig. Diese Thematik ist im Verein bekannt. In der aktuellen Lage werden bei der Diskussion neben den Anforderungen des Vereins jedoch auch die Möglichkeiten und Belastungen der Mitglieder, wie auch deren enorme Solidarität mit ihrem TSV Friedberg nicht außer Acht gelassen.

Der Bericht von Finanzvorstand Michael Quittkat zeigte, dass der Verein auch in schwierigen Zeiten auf soliden Beinen steht und für viele unvorhersehbare Ereignisse gangbare Lösungen finden kann. Außerdem wurden langjährige Mitglieder des TSV Friedberg geehrt: