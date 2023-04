So kann Friedberg beim Nahwärmenetz Rinnenthal einsteigen

Plus Der Werkausschuss stimmt einer Beteiligung der Stadtwerke an der geplanten Gesellschaft zu. Allerdings gibt die Gemeindeordnung den Rahmen vor.

Die Stadt Friedberg ist bereit, sich an der geplanten Nahwärmeversorgung in Rinnenthal zu beteiligen. Nachdem die Rechtsaufsicht unter bestimmten Voraussetzungen keine Hindernisse sieht, sprach sich auch der Werkausschuss für ein solches Engagement aus. Die letzte Entscheidung liegt allerdings beim Stadtrat selbst.

Die Errichtung eines Nahwärmenetzes ist ein Projekt des von den Stadtteilbewohnern getragenen Ortsentwicklungskonzepts. Nötig für die klimafreundliche Nahwärmeversorgung von Rinnenthal ist eine drei bis vier Hektar große Photovoltaikanlage, die Energie für den Betrieb von Wärmepumpen liefert. Diese könnten den Wärmebedarf der angeschlossenen Haushalte zu 88 Prozent abdecken, weitere zwölf Prozent ein Hackschnitzelheizwerk. Ausfälle oder Spitzenbedarfe könnten mit Gas gesichert werden. Von 267 Gebäudeeigentümern wollen laut einer Befragung 78 Eigentümer ihre Immobilie sofort anschließen, 29 weitere innerhalb weniger Jahre.