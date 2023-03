So klingt das Gymnasium Friedberg: Schüler präsentieren Mozart &Co.

Beim Preisträgerkonzert spannen die Schülerinnen und Schüler einen weiten musikalischen Bogen.

Nach drei Jahren auferlegter Zwangspause durfte nun endlich wieder ein schulinterner Musikwettbewerb am Staatlichen Gymnasium Friedberg stattfinden. Unterstützt vom Verein der Freunde des Gymnasiums freuten sich Mitwirkende und deren Angehörige auf das Preisträgerkonzert, nachdem sich für die Wertungsspiele 39 Schülerinnen und Schüler angemeldet hatten.

Im voll besetzten Musiksaal startete die jüngste Teilnehmerin, Selma Konopka, am Konzertflügel gleich schwungvoll mit "Let it go" von Anderson-Lopez/ Lopez. Mit weichen Klarinettentönen von Ida Pelz kam anschließend die "Romanze" von Carl Baermann zur Aufführung, gefolgt vom mit viel Rhythmusgefühl von Jakob Zangl dargebotenen "Trojan Horse" für Gitarre von Thomas Fellow. Emma Schmidt zeigte schöne Dynamik und sauberen Anschlag am Flügel mit der "Sarabande" von William Gillich.

Bachs Klassiker werden am Friedberger Gymnasium gespielt

Die Frage "Wat zalmen op den Avond doen" von Jacob van Eyck wurde von Anna Mayer am Fagott mit gutem Ansatz und sehr sauberer Intonation beantwortet. Lukas Gierlinger bot einen schönen, individuellen Vortrag des Bach-Klassikers "Präludium Nr. 1, C-Dur", gefolgt von der einfühlsamen Gitarren-Interpretation eines Novembertags von Enni Vogelhuber "Un día de Noviembre" von Leo Brouwer.

Echtes Tango-Feeling vermittelte Teresa Lenz auf ihrem Akkordeon mit "Tango Alejandro" von Alexander Jekic. Einen fast ätherischen Klangkontrast dazu lieferte Lilli Hammerl an der Gitarre mit "Preludio Tristón" von M.D. Pujol. Aurélie Winkelmann zeigte am Flügel fetzigen Rhythmus und souveräne Technik mit "Night Driver" von Jürgen Moser. Mit dem Menuett aus der berühmten Bach’schen h-moll-Suite überzeugte Marie-Sophie Linzenkirchner an der Querflöte. Und mit leisen Tönen ging es weiter: Lucia Warnberger sang mit eingängiger Stimme die deutsche Version "Dir gehört mein Herz" des Phil-Collins-Songs "You’ll Be in My heart".

Gäste des Gymnasiums Friedberg hören Mozart und Chopin

Den recht selten gespielten Komponisten Alberto Ginastera brachte Philipp Tränkner am Flügel mit "Tribute to Roberto Garcia Morillo" rhythmisch und dynamisch dem Publikum näher. Lena Schuster und Helena Picality (als Gast) spielten die Bearbeitung für zwei Querflöten von Mozarts "Vogelfänger" mit jugendlicher Verve, gefolgt von dem f-moll-Walzer No. 2 aus Frédéric Chopins Opus 70, reif interpretiert von Julia Schalk.

Lena Kramer, an der Gitarre begleitet von Jacob Kramer (als Gast), beeindruckte mit ihrer sängerischen Darbietung von Katy Perry’s "Rise", gefolgt von einem letzten Gitarren-Solo des Abiturienten David Weindl mit dem sehr schön und mit virtuoser Grifftechnik musizierten 3. Satz der Sonatine von M.D. Pujol. Den Schlusspunkt durfte die Abiturientin Pia Hammerl mit ihrer Violine setzen mit dem typischen Walzerfeeling von Fritz Kreislers "Liebesfreud".

Es gibt Urkunden und Geldpreise für die jungen Musikerinnen und Musiker

Alle Mitwirkenden wurden mit viel Applaus belohnt und freuten sich am Schluss über die von den beiden Vorsitzenden des Vereins der Freunde des Gymnasiums Friedberg, Peter Faaß und Markus Bubmann, verliehenen Urkunden und Geldpreise. Bei einem vom Verein der Freunde des Gymnasiums finanzierten und vom diesjährigen Abiturjahrgang vorbereiteten Imbiss klang der Abend aus. (AZ)