So klingt der Friedberger Musiksommer 2023

Die 21. Auflage bringt wieder Jazz, Klassik und ein Kinderkonzert. Der Vorverkauf für das Festival hat bereits begonnen.

Der Friedberger Musiksommer geht in sein 21. Jahr: Was einst 2002 mit einem Kammerkonzert und einem Jazz-Frühschoppen begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem internationalen Festival mit sechs Konzerten an fünf Tagen entwickelt. Der künstlerische Leiter Karl-Heinz Steffens hat hochkarätige Musikerinnen und Musiker für ein abwechslungsreiches Programm gewonnen. Vom 30. August bis 3. September gibt es Musik vom Jazz über die Klassik bis zum Kinderkonzert.

Die organisierenden "Bürger für Friedberg", die Ehepaare Horseling und Reißner, freuen sich, nach der Pandemie nun wieder unbeschwert große Musik genießen zu können, auf interessante Begegnungen mit wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern und auf ein begeisterungsfähiges und kenntnisreiches Publikum. Ihr Dank gilt allen Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren, die ihr ehrenamtliches Engagement seit Langem unterstützen. Das Programm:

Mittwoch, 30 August, 19.30 Uhr, Rothenberghalle : Arrangeur Thomas Zoller verstärkt die Friedberger-All-Stars dieses Jahr mit Streichern, Oboe, Flöte und einer Sängerin. Auf dem Programm stehen "Klassiker des Jazz" und vier neue Arrangements speziell für den Friedberger Musiksommer .

Kartenbestellung unter Telefon 0821/609299 oder E-Mail info@friedberger-musiksommer.de.

