Friedberg

14.07.2022

So kommen Radfahrer am besten auf den Friedberger Berg

Plus Am Samstag erinnert die "Tour de Friedberg" an einen historischen Rekord. Wie bereiten sich heutige Radler am besten auf diese Herausforderung vor? Eine Expertin verrät es.

Von Michael Eichhammer

Der radbegeisterte Friedberger Peter Tacho wettete im Jahr 1921, dass er 50-mal den städtischen Berg auf dem Zweirad bezwingen würde – ohne abzusteigen. An die gewonnene Wette erinnert die Stadt am Samstag, 16. Juli, mit der "Tour de Friedberg". Flankiert von einem Rahmenprogramm rund um das Thema Fahrrad am Marienplatz findet um 10 Uhr ein Radrennen bergauf statt. Anmelden können sich Frauen, Männer und Kinder gleichermaßen.

