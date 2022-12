So kommt die Sanierung der Friedberger Archivgalerie voran

Plus Beim dritten Bauabschnitt hat es einige unliebsame Überraschungen in dem denkmalgeschützten Haus gegeben. Gehen die Arbeiten 2023 weiter?

Wie geht es voran bei der Sanierung der Archivgalerie an der Friedberger Pfarrstraße? Sabine Achinger von der Hochbauabteilung der Stadtverwaltung berichtete im Bauausschuss über den Stand der Arbeiten und bekam Applaus von den Mitgliedern. Das war der Grund für die ungewöhnliche Beifallsbekundung.