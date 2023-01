Friedberg/Affing

Käthe hat das Downsyndrom: So läuft ihr Schulwechsel nach Friedberg

Mitten im Schuljahr wechselt die elfjährige Käthe die Schule. Jetzt besucht sie die Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg. Ihre Eltern wollten, dass sie in der Affinger Grundschule bleibt und zogen dafür sogar vor Gericht.

Plus Seit einer Woche besucht das Mädchen mit Downsyndrom die Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg. Kann Käthe dort besser gefördert werden als in Affing?

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Mitten im Schuljahr muss Käthe Rosner die Schule wechseln. Drei Jahre lang ging die Elfjährige, welche Trisomie 21 hat, auf die Grundschule in Affing. 2022 sollte sie durch einen neuen Gastschulantrag in die dritte Klasse kommen – doch der wurde abgelehnt. Ihre Eltern zogen vor Gericht, nahmen die Klage vor Verhandlungsende jedoch zurück. Sie fühlten sich laut eigener Aussage nicht willkommen. Am Montag wechselte Käthe deshalb auf die Theresia-Gerhardinger-Grundschule. So waren die ersten Tage für Käthe.

