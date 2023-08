So läuft die Arbeit hinter den Kulissen des Binswanger-Zelts

Plus Der Betrieb eines Festzelts ist mit viel Arbeit verbunden. Fast rund um die Uhr sind hier Kräfte im Einsatz. Die nutzen mitunter sogar eine "Geheimsprache".

Es ist heiß hier hinten. Langsam drehen sich die Hendl an einem Spieß, es riecht nach Bratgewürz. Alexander Mühle ist mit einer großen Gabel bewaffnet, holt immer wieder Hendl aus dem Grill. "Die Hitze ist schon eine Herausforderung", sagt er. Mühle ist einer von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Binswanger-Zelt auf dem Friedberger Volksfest arbeiten. Die Tätigkeiten sind vielfältig - sowohl vor als auch während des Fests.

Während die Planungen für das Volksfest im Grunde schon ein Jahr vorher beginnen, startet der Aufbau zwei Wochen zuvor. Dort, wo normalerweise ein Parkplatz ist, sollen schließlich bald tausende Besucherinnen und Besucher unterhalten werden. "Hier in Friedberg ist speziell, dass der Platz extrem krumm und bucklig ist", sagt Festwirt Thomas Kempter. "Das darf man aber nicht merken. Es hat vier Tage gedauert, bis der Fußboden gelegen hat, weil wir so viel ausgleichen mussten." Im Grunde ist der Aufbau für Binswanger aber Routine, schließlich ist der Betrieb schon viele Jahre im Geschäft.