Familie Geiger aus Friedberg lebt in ihrem Haus das Energiesparen vor

Hohe Energiepreise, Klimawandel: Viele wollen jetzt ihr Haus umrüsten. Architekt Richard Geiger hat damit bereits vor Langem begonnen. Manches sieht er kritisch.

Solarpaneele sind ausverkauft, Elektriker nehmen keine Aufträge mehr an, immer mehr E-Autos surren durch die Straßen: Energieknappheit, Kostenexplosion und Klimawandel haben einen Run auf alternative Energie(-erzeugung) ausgelöst. Familie Geiger aus Friedberg-West lebt seit Jahrzehnten vor, was jetzt alle wollen. Architekt Richard Geiger hält darüber sogar Vorträge. Seit 30 Jahren Warmwasser aus Solarpaneels auf dem Dach, seit 20 Jahren eine Grundwasserwärmepumpe, seit vier Jahren Photovoltaik und seit einem Jahr ein Elektroauto: Wie kam es dazu, wie läuft es, was ist kritisch zu sehen? Bei einem Rundgang durch sein Haus gibt er einen Erfahrungsbericht.

Warmwasser über Solar: So viel kann man durch Umrüsten sparen

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die moderne Technik bedeutet Kostenersparnis und staatliche Subventionen. Geiger kann dies anhand von Durchschnittswerten vorrechnen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich Anschaffungskosten, Zuschüsse und vor allem Energiepreise geändert haben. Beispiel Warmwasser über Solar: 12.000 Mark betrug die Investition, 4000 Mark davon waren Zuschuss. Bleiben also rund 4000 Euro. Gespart habe der Zwei-Personen-Haushalt demgegenüber durch die Nutzung der Sonnenenergie für die Erhitzung des Wassers in 30 Jahren rund 6500 Euro.

Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Familie Geiger ist nach Osten und Westen montiert, um genügend Strom für die verbrauchsintensiven Tagesrandzeiten zu erzeugen. Foto: Ute Krogull

Geiger räumt unumwunden ein, von den staatlichen Subventionen zu profitieren. Trotzdem sieht er es sehr kritisch, dass einer eher begüterten Gruppe, die sich einen Invest leisten kann, dieser auch noch teilweise von der Allgemeinheit bezahlt wird. Deswegen hat er auch lange gezögert, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung glaubt er außerdem, dass sich Deutschland dieses Prinzip nicht mehr lange wird leisten können.

Der Architekt mag zwar sein Alter nicht nennen, kommt aber aus einer Generation, die zur Sparsamkeit erzogen wurde und zum sorgsamen Umgang mit dem, was wir mittlerweile "Ressourcen" nennen – seien es Wasser und Strom, seien es Geräte. Vor 30 Jahren störte ihn zum Beispiel, dass der im Sommer abgeschaltete Heizkessel zur Warmwasserbereitung voll aufheizen musste. Er wollte Öl sparen, aber auch die Heizung schonen. "Die Geigers sind Vorzeige-Grüne" betitelt das CSU-Mitglied denn auch süffisant seine Vorträge.

Das sind die Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe

Als die Ölheizung ihren Geist aufgab, entschieden die Friedberger sich vor 20 Jahren für eine Wärmepumpe, und zwar für eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Diese sei zwar teuer, doch ist ihr Effizienzgrad hoch und die Kühlung im Sommer effizient. Dabei wird das 11 bis 14 Grad warme Grundwasser in einem Saugbrunnen hochgepumpt. In einem Wärmetauscher erwärmt es die Flüssigkeit, die hinauf ins Haus geht. Das Wasser selbst geht – nun einige Grade kälter – durch einen Sickerschacht zurück ins Grundwasser.

Die Wärmepumpe sei um etwa ein Drittel günstiger als eine Ölheizung, lautet Geigers Fazit. 6000 Euro betrug der Zuschuss bei Kosten von 25.000 bis 30.000 Euro. Oft kritisiert wird bei Wärmepumpen der Stromverbrauch. Dieser betrug 2021 bei Geigers 14.000 Kilowattstunden. 360 Quadratmeter Wohn- und Bürofläche hat das Haus. Die Kosten für die Wärmepumpe betrugen 3000 Euro – für eine Ölheizung wären es 4400 Euro.

Günstiger und umweltfreundlicher wird es, weil die Wärmepumpe teils von der eigenen Photovoltaikanlage betrieben wird. "Power to Heat" nennt sich dieses Prinzip. 16.500 Euro kostete die Anschaffung brutto; als Laufzeit wird von mindestens 20 Jahren ausgegangen. Allein 2021 betrug die Ersparnis durch Einspeisevergütung und Eigenverbrauch 1650 Euro, wovon 350 Euro für Rücklagen, Steuern etc. abzuziehen sind. Die Anlage ist Richtung Osten und Westen montiert; so ist die Spitzenleistung geringer, doch die stromintensiven Tagesrandzeiten sind abgedeckt.

Was ist gut, was problematisch an einem E-Auto?

Auch sein Auto lädt Geiger möglichst bei Sonnenschein. Vor einem Jahr hat er einen Hybridwagen angeschafft. Für den Mercedes gab es fast 6800 Euro Umweltbonus. Die Wallbox zum Laden kostete 960 Euro brutto, der Zuschuss betrug 900 Euro. 75 der 218 PS des Autos sind elektrisch. Drei Stunden dauert die Ladezeit; Geiger lässt den Wagen nur 3 kWh Strom ziehen, damit auch für den übrigen Haushalt etwas übrig bleibt. Im Sommer kommt er elektrisch 65 Kilometer weit, im Winter 45. Das reiche aber für die meisten Strecken, die er privat und beruflich fährt, betont Geiger, der auch im Rentenalter noch als Architekt tätig ist. Rein elektrisches Fahren sieht er auf längere Strecken problematisch, auch wegen Ladezeiten, Haltbarkeit, Kosten der Batterie und dem Materialfaktor bei großen Batterien.

Mit einer Wärmepumpe spart Familie Geiger 50 Prozent der Heizkosten für das 360 Quadratmeter große Haus. Foto: Ute Krogull

Insgesamt jedoch rechne sich die Kombination aus Warmwasser, Heizung, PV-Anlage und elektrischen Fahren, bei der Photovoltaikanlage vor allem, wenn der Strompreis steigt. Gerne hätte er einen Batteriespeicher, um Strom für den Winter aufzusparen – diese sind jedoch exorbitant teuer und daher völlig unwirtschaftlich. Allerdings denkt er über eine Insellösung nach, bei welcher er mit seinem selbst erzeugten Strom wenigstens das Nötigste im eigenen Haus betreiben könnte.

Denn ihn treibt die Angst vor einem Blackout um. "Die Energiewende kann nur mit Wind- und Sonnenenergie nicht funktionieren", sagt er. Ohnehin sei der Materialverbrauch bei Windkraftanlagen immens. Auch dafür hat er eine Menge Zahlen und Studien parat. Aber das wäre wieder eine andere Geschichte.