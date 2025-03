„So schee“ CD-Release im Club 20: Vater und Sohn Karg lassen aufhorchen

Im gut gefüllten Club 20 in der Friedberger Schmiedgasse reckt das Publikum die Hälse, verrenkt die Körper, legt sich teilweise rücklings in die Stühle und blickt gespannt nach oben. Ja richtig, nach oben an die Decke und nicht etwa nach vorne auf die kleine Bühne. Denn ungewöhnlicherweise spielt zu Beginn des Konzerts von Josef Karg, beruflich Redakteur bei der Augsburger Allgemeinen, die Musik nicht am vorderen Ende des Raumes, sondern am oberen. Hierauf wird nämlich das neue Musikvideo zum Song „Samma wieda guad“ projiziert, da es an den mit großen Bildern dekorierten Wänden schlicht keinen Platz dafür gibt.

