Friedberg

12:10 Uhr

So sehen die Friedberger ihre Jakobskirche

Vor 150 Jahren wurde die Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob im italienisch-neuromanischen Stil geweiht. An dieses Jubiläum erinnert jetzt eine Ausstellung.

Plus Zum Jubiläum der Weihe im Jahr 1868 gibt es in der Friedberger Archivgalerie eine Ausstellung. Stadtpfarrer Brühl hat unter den 150 Bildern zwei Favoriten.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Einen Streifzug durch eineinhalb Jahrhunderte Friedberger Stadtgeschichte bietet die Ausstellung, die am Donnerstag, 7. Dezember, in der Archivgalerie eröffnet wird. Unter dem Titel "150 Jahre neue Stadtpfarrkirche - St. Jakob im Wandel der Zeit" sind rund 150 Fotos, alte Messgewänder, Hostien und vieles mehr zu sehen.

Am 2. März 1868 stürzte der Turm der spätgotischen Stadtpfarrkirche in sich zusammen. Fünf Jahre später wurde ein neuer Bau im italienisch-neuromanischen Stil eingesegnet. "Der neue Kirchbau, der nach dem Turmeinsturz 1868 nötig geworden war, sorgte im wahrsten Sinne für Aufsehen", sagt Stadtpfarrer Steffen Brühl, auf dessen Idee die Ausstellung zurückgeht. "Genauso aufsehenerregend wird die Ausstellung werden", so der Kirchenmann.

