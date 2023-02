So sieht die frisch sanierte Friedberger Archivgalerie aus

Plus Das Gebäude war heruntergekommen. Hunderttausende Euro flossen in die Sanierung. Samstag findet die erste Ausstellung dort statt. Nur eines fehlt.

Nach jahrelangem (Teil-)Leerstand und Sanierung öffnet sich die zuvor marode Archivgalerie wieder für die Menschen. Am Samstag ist dort im ersten Stock die Vernissage der ersten Ausstellung nach der Wiedereröffnung. Im Erdgeschoss soll neben der Musikschule eine Anlaufstelle der Volkshochschule einziehen. Bürgermeister Roland Eichmann und Architektin Sabine Achinger erklären, was sich verändert hat.