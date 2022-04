Friedberg

vor 17 Min.

So soll das Volksfest nach Corona wieder durchstarten

Plus Das Organisationsteam hofft, dass die Traditionsveranstaltung in Friedberg ohne Auflagen stattfinden kann. Was dort heuer geboten wird.

Von Thomas Goßner

Zweimal erlebten die Friedbergerinnen und Friedberger ihren Volksfestplatz während der Sommerferien zuletzt in gähnender Leere - doch heuer geht es wieder rund mit Festzelt, Kettenkarussell & Co.: Vom 5. bis zum 15. August wird nach der Corona-Zwangspause das Volksfest gefeiert. Und es gibt einige Neuerungen.

