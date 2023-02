Friedberg

12:00 Uhr

So sparen die Stadtwerke Energie – und ihren Kunden Geld

Plus Effizientere Pumpen im Wasserwerk, Photovoltaik auf den Dächern: Die Stadtwerke Friedberg haben bereits vor der Energiekrise eine Reihe von Maßnahmen gestartet.

Im Friedberger Stadtbad dürfte es an den nächsten Wochenenden wieder leerer werden: In den letzten Monaten herrschte dort großer Andrang von Augsburgerinnen und Augsburgern, die vor den ausgesprochen kühlen Temperaturen in den dortigen Hallenbädern flohen. Augsburg hatte die Wassertemperatur nämlich auf 25 Grad gesenkt, in Friedberg lag sie immerhin noch bei 28, im Kinderbecken bei 32 Grad. Die Folge: Teilweise war an Wochenenden bereits um 11 Uhr vormittags die maximale Besucherzahl im Friedberger Stadtbad erreicht. Jetzt dreht Augsburg die Heizungen wieder auf und im Friedberger Bad dürfte sich die Lage entspannen.

