So will die Telekom ganz Friedberg mit einem Glasfasernetz versorgen

Plus Ein Telekom-Vertreter erklärt im Stadtrat die Pläne für Friedberg und die Stadtteile. Start soll 2024 sein – klar ist auch schon, wer wann schnelles Internet bekommt.

Der Wunsch nach schnellerem Internet wird in Friedberg immer wieder laut. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. Die Telekom möchte 2024 mit dem Glasfaser-Ausbau im gesamten Stadtgebiet beginnen. Dafür soll Friedberg in drei Zonen aufgeteilt werden. Noch hat der Stadtrat seine endgültige Zustimmung nicht gegeben, aber ein Vertreter der Telekom stellte die Pläne in der Sitzung vor. Er erläuterte, welcher Stadtteil wann an die Reihe kommen würde, wie der Ausbau gehandhabt werden soll und was das für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten würde. Dabei hatte er eine gute Nachricht zu den Kosten.

