Friedberg

17:30 Uhr

Söder schießt beim Neujahresempfang gegen SPD und Grüne

Markus Söder trug sich beim Neujahresempfang in Friedberg in das Goldene Buch ein.

Plus Mitglieder der CSU kommen am Sonntag in Friedberg zusammen. Ministerpräsident Söder fährt in seiner Rede eine klare Linie, bei der nicht jeder gut wegkommt.

Von Bianca Dimarsico

Sicherheitskontrollen am Eingang, volle Parkplätze und blaue Fahnen, auf denen " CSU" prangt: So begann der diesjährige Neujahresempfang im Sportzentrum des TSV in Friedberg. Hunderte CSU-Mitglieder und die, die es vielleicht werden wollen, reisten an, um auf das Jahr 2023 anzustoßen. Stargast der Veranstaltung war Ministerpräsident Markus Söder. Als er sich an die Anwesenden wandte, lobte er vor allem Bayern und seine CSU, teilte aber auch aus.

