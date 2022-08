Solisten aus aller Welt spielen beim Friedberger Musiksommer 2022

Karl-Heinz Steffens hat als künstlerischer Leiter des Friedberger Musiksommers viele international renommierte Musiker für einen Auftritt gewinnen können.

Der „Friedberger Musiksommer“ hat in seiner 20-jährigen Geschichte schon viele hochkarätige Musikerinnen und Musiker präsentiert und auch dieses Jahr versammeln sich 30 international renommierte Solistinnen und Solisten vom 31. August bis zum 4. September auf dem Festival mit seinen sechs Konzerten.

Thomas Zoller hat für das Jazz-Konzert zum Auftakt wieder einmal für Friedberg neue Arrangements geschrieben und für das Programm mit dem Titel „School of Pop, Friedberg All Stars As Never Before“ Spitzenkräfte für diesen Abend gewonnen (alle Porträts unter www.friedberger-musiksommer.de).

Mittwoch, 31. August, 20.30 Uhr, Rothenberghalle: Jazzkonzert "School Of Pop": In diesem Jahr melden sich die Friedberger Allstars mit fetzigen Pop-Grooves zurück. Berühmte Songs von Stevie Wonder, ABBA, Filmmusiken, Amy Winehouse und vielen anderen Pop-Giganten erleben in den Arrangements von Thomas Zoller ihre Premiere im Musiksommer.

Donnerstag, 1. September, 19.30 Uhr, Wittelsbacher Schloss: Nachtmusik im Schloss (ausverkauft); zwei Länder faszinierten das Publikum des frühen 20. Jahrhunderts in besonderem Maße. Da war Ungarn mit seiner unendlich reichen Volksmusik und dann Spanien, das Land des Flamenco und der Habanera. Zu hören ist ungarische Musik von Zoltán Kodály und das berühmte Klavierquintett von Johannes Brahms, dem größten Ungarn-Fan unter den Meistern des 19. Jahrhunderts. Außerdem das Klavierquartett von Joaquín Turina und die "Siete Canciones Populares" von Manuel de Falla, gesungen von der Mezzo-Sopranistin Daria Rositskaya.

Freitag, 2. September, 19.30 Uhr, St. Jakob: Himmlische Klänge; es erklingt das "Stabat Mater" des italienischen Barockmeisters Giovanni Battista Pergolesi. Zwei Gesangssolistinnen interpretieren gemeinsam mit dem Festival-Ensemble dieses berühmte Werk italienischer Barockmusik. Franz Schubert galt schon immer als der Sehnsuchtskomponist der Romantik. In seinem Oktett steht, neben der großen Virtuosität der einzelnen Instrumente, oft die Zeit förmlich still und es öffnen sich Türen in eine jenseitige Welt.

Samstag, 3. September, 15 Uhr, Rothenberghalle: Kinderkonzert "Peter und der Wolf"; das Musikmärchen für Kinder von Sergei Prokofjew hat das Ziel, Kinder mit den Instrumenten eines Sinfonieorchesters vertraut zu machen. Heute ist es weltweit eines der am meisten gespielten Werke klassischer Musik.

Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, Rothenberghalle: Wiener Geschichten; zwei besonders bekannte Walzer von Johann Strauss erklingen an diesem Abend zur Konzerteröffnung der Wiener Geschichten: "Rosen aus dem Süden" und der Kaiserwalzer. Außerdem erklingen die "6 Lieder nach Maeterlinck" von Alexander von Zemlinsky, dem Wegbereiter von Gustav Mahler. Zum Wahl-Wiener geworden ist der Hanseate Johannes Brahms, dessen Serenade Nr. 1 in ihrer Urfassung für Nonett dieses wienerische Konzert beschließt.

Sonntag, 4. September, 11 Uhr, Rothenberghalle: Matinee; Karl-Heinz Steffens plaudert über seine Musik. Und zwar mit seiner und ohne seine Klarinette. Steffens gestaltet die Matinee gemeinsam mit einigen Solisten des Festivals.

Karten unter Telefon 0821/609299 oder E-Mail an info@friedberger-musiksommer.de. (AZ)

Für die Klassik-Konzerte reisen Künstlerinnen und Künstler bis aus Israel, St. Petersburg, Helsinki und Wien an, eine ist bis kurz vor Probenbeginn sogar noch in Asien engagiert. Doch wenn der künstlerische Leiter Karl-Heinz Steffens und seine ebenfalls in die Vorbereitungen stark eingebundene Frau Michal Friedländer (Klavier) rufen, dann kommen alle gerne nach Friedberg.

Glücklich sind die organisierenden „Bürger für Friedberg“, Martha und Franz Reißner sowie Anita und Gerd Horseling, dass erstmals im Musiksommer auch Sophie Heinrich spielt. Die gebürtige Augsburgerin ist Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker und gastiert sonst traditionell mit einem Solokonzert im „Friedberger Advent“.

Junger Violinist mit steiler Karriere beim Musiksommer

Ebenfalls mit Wien in Verbindung ist Yamen Saadi. Der 26-jährige Violinist hat bereits in jungen Jahren eine steile Karriere hinter sich und kürzlich das Konzertmeister Probespiel des Wiener Staatsopernorchesters gewonnen. Er beginnt sein Probejahr in diesen Tagen und wird ab Herbst auch philharmonisch bei den Wiener Philharmonikern mitwirken. Er stammt aus der Talentschmiede der Akademie von Daniel Barenboim.

Stefan de Leval Jezierski kennt das Festival aus früheren Jahren: Er war zuletzt dienstältester Hornist der Berliner Philharmoniker. Der Amerikaner wurde bereits 1978 von Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern für das hohe Horn engagiert.

Auch dem Cellisten Zvi Plesser ist Friedberg nicht unbekannt. Er hat weltweit mit den wichtigsten Instrumentalisten und Dirigenten unserer Zeit zusammengearbeitet, wie Zubin Metha, Sir Neville Marriner, Asher Fisch und David Stern. Konzertverpflichtungen führten ihn in bedeutende Konzerthäuser in Paris, Wien, in die Berliner Philharmonie sowie nach London. Plesser ist bei den wichtigsten Musikfestivals der Welt aufgetreten.

Erstmals zu Gast ist Eberhard Marschall, zu Beginn seiner Laufbahn von den Bamberger Symphonikern als Solo-Fagottist verpflichtet, doch bereits 1985 wurde er dann auf die Solistenposition im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks berufen.

Die New York Times lobte Yuval Herz (Violine) für seine "eindringliche und hinreißende" Darbietung. Er tritt regelmäßig mit dem Orchester der Dresdner Staatskapelle auf und wird häufig von Orchestern als Gast-Konzertmeister eingeladen.

Guy Ben-Ziony, Violine, spielte regelmäßig als Gast bei der Camerata Salzburg und war auch oft von Orchestern wie der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen als Solist eingeladen. Er spielt mit vielen israelischen und europäischen Orchestern, sein Debüt mit dem Bartók-Konzert gab er in Leipzig unter Daniel Harding. Als gefragter Kammermusiker nahm Ben-Ziony an einigen der weltweit bedeutendsten Festivals teil. Seit 2006 ist er Professor für Viola in Leipzig.

Aus St. Petersburg nach Friedberg

Bis aus St. Petersburg reist Daria Rositskaya an. Die Mezzosopranistin studierte in ihrer Heimatstadt und perfektionierte sich in Deutschland, England und Italien. 2018 gewann sie den 2. Preis beim internationalen Gesangswettbewerb Antonin Dvorak. Mit Karl-Heinz Steffens arbeitete sie bereits an der Staatsoper in Prag zusammen. Er war so begeistert von ihren Auftritten, dass er sie nach Friedberg eingeladen hat.

Als Sopranistin ist dieses Jahr die Friedbergerin Anne Steffens zu hören. Ihre ersten beruflichen Schritte machte sie 2012 an der Kammeroper München. Ihre Engagements führten die junge Sängerin unter anderem ins Konzerthaus Berlin, ans Staatstheater Schwerin, das Cuvilliés Theater in München, nach Montepulciano, zu den Frankenfestspielen sowie zu den Festtagen Alter Musik nach Nürnberg. Weitere Engagements führten sie zu renommierten Orchestern wie der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, den Dresdner Philharmonikern sowie dem Münchner Rundfunkorchester. Ihr Repertoire reicht von der Barockmusik bis hin zur Moderne

Sophie Lücke studierte Kontrabass in Berlin und war Stipendiatin der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Neben ihrer Tätigkeit als Gast Solo-Bass (unter anderem Staatsoper München, Mahler Chamber Orchester, Kammerorchester Basel) widmet sie sich intensiv der Kammermusik und hat mit Persönlichkeiten wie Gidon Kremer zusammengearbeitet. Seit 2014 ist sie Solo-Kontrabassistin beim Staatstheater am Gärtnerplatz in München.

Die in Israel geborene Klarinettistin Miri Saadon ist seit 2014 Mitglied des West Eastern Divan Orchestra und mehrfache Preisträgerin. Sie trat unter der Leitung von Dirigenten wie Daniel Barenboim, Zubin Mehta und Franz-Welser Möst an der Carnegie Hall, der Mailänder Scala, in Paris und der Berliner Philharmonie auf.

Eine bekannte Schauspielerin übernimmt die Rolle der Erzählerin im Kinderkonzert „Peter und der Wolf“: Katharina Blaschke, studierte in München Theaterwissenschaften und erhielt einen Abschluss in Darstellender Kunst von der Otto-Falkenberg-Schule. Sie hatte etliche Gastauftritte in deutschen Serien wie "Tatort" oder "Wilsberg". Zur festen Besetzung gehört sie in der Serie "SOKO Wismar", wo sie seit 2005 die Rolle der Gerichtsmedizinerin Dr. Helen Sturbeck verkörpert. Regelmäßige Auftritte hat die gebürtige Hamburgerin auch in der beliebten ARD-Serie "Um Himmels Willen" sowie in "Der Landarzt". Doch Blaschke ist auch am Theater aktiv. Das Thalia Theater in Hamburg, das Nationaltheater Mannheim und das Schillertheater in ihrer Wahlheimat Berlin gehören dazu.

Die Flötistin Ruth Ron ist Mitglied der führenden Orchester in Israel und trat unter anderem als Solistin mit dem Jerusalem Symphony Orchestra auf und gewann den Rubin Academy Wettbewerb.

Sie gehört zu den 100 einflussreichsten Koreanern

Clara-Jumi Kang, Violine, wurde in Mannheim als Kind südkoreanischer Eltern geboren. Beide Eltern sind Opernsänger. 2012 wurde sie von der Zeitung Dong A Times in die Liste der 100 einflussreichsten Koreaner aufgenommen und erhielt eine Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen bei internationalen Konzerten.

Shira Majoni, Viola, studierte an der Barenboim-Said-Stiftung. Seit einem Jahr ist sie befristetes Mitglied des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Ihre Konzerttätigkeit führte sie nach Israel, New York, Buenos Aires, die Philharmonie in Berlin und nach Moskau. (AZ)