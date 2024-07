Sommeraktion: Schafft Friedberg einen Bücherturm so hoch wie St. Jakob?

Wenn alle Friedbergerinnen und Friedberger Bücher lesen – wie groß wird der Stapel? Vielleicht sogar so hoch wie die St. Jakob Kirche, also etwa 60 Meter? Diese Herausforderung stellt die Stadtbücherei. Noch bis zum Oktober, das Ende des Jubiläumsjahrs der Pfarrkirche, können sich Leserinnen und Leser beteiligen.

Und so funktioniert es: In der Stadtbücherei St. Jakob in der Pfarrstraße 1 können zu den Öffnungszeiten Lesezeichen in der Form des Turmes abgeholt werden. Die Rückenbreite jedes gelesenen Buches wird auf dem Lesezeichen markiert und wenn es voll ist, kann es in der Bücherei abgegeben werden. Das Team der Stadtbücherei freut sich auf zahlreiche volle Lesezeichen. (AZ)