Sommerfest: Beim SV Ottmaring lebt der Sport

Plus Stargast Michael Dietmayr kommt zum ersten Open-Air-Konzert der Vereinsgeschichte. Beim Sommerfest gibt es in Ottmaring Spiel und Spaß.

Von Michael Eichhammer

Schon vor dem eigentlichen Sport- und Spielefest am Samstag setzte der SV Ottmaring am Freitag ein Highlight – mit dem ersten Open-Air-Konzert in der Vereinsgeschichte. Michael Dietmayr, bekannt als Polizist Haas aus der BR-Serie „Dahoam is Dahoam“, sorgte humorvoll und locker für gute Stimmung.

20 Bilder Spiel und Spaß beim Sportfest des SV Ottmaring Foto: Michael Eichhammer, Stefan Mildner

Während der Liedermacher und Musikkabarettist in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, kann der Sportverein Ottmaring bereits auf eine deutlich längere Geschichte zurückblicken. Gegründet wurde er 1952. Das wurde am Samstag ab 14 Uhr bei bestem Wetter ausgiebig bei einem großen Sport- und Spielefest auf dem Sportgelände am Weilerweg gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

