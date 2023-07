Sommerkonzert unter freiem Himmel

Viel Applaus für die Musikerinnen und Musiker der Konradin-Realschule in Friedberg.

Vor der Konradin-Realschule ging es zu wie in einem Bienenkasten: In kleinen und größeren Gruppen drängten sich Erwachsene und Kinder in den Schulhof. Wegen des strahlenden Wetters hatten die Klassenleiter der Bläsergruppen von Andreas Bolleininger und Oliver Limmer die Veranstaltung ins Freie verlegt. "Wir sind überwältigt, so viele Besucher an einem Wochentag hier begrüßen zu dürfen", freut sich Konrektor Marcus Detsch zu Beginn der Veranstaltung.

Die Klasse 5d unter Leitung von Andreas Bolleiniger stimmte zu Beginn einen Blues und einen Ausschnitt aus Latin Magic an. Zwei Stücke aus dem Raum Afrika waren zu hören und weiter ging es mit Rock and Roll. Ein leichtes, kraftvoll klingendes Werk stimmte die 6e mit ihrem Dirigenten Oliver Limmer an. Danach begaben sich die jungen Bläser nach Avignon zum Tanz auf der Brücke oder in die Stadt bei Nacht und der Päpste. Mit der Sternpolka endete der Beitrag unter viel Applaus.

So klingt das Schulblasorchester der Konradin-Realschule

Im weiteren Verlauf dirigierte Andreas Bolleininger das Schulblasorchester. Die Großen moderierten ihren Auftritt mit witzigen Sprüchen selbst und ließen sich auch nicht aus dem Konzept bringen, wenn kurzfristig mal der Ton ausblieb. Vom Gangsta Rap über Adele bis zu Brass in the Basement reichte der musikalische Bogen. Letzteres bot eine tolle Gelegenheit, einmal die Instrumente in den Mittelpunkt zu stellen, die sonst nicht glänzen dürfen.

Im Rahmen des Konzerts zeichnete Klaus-Dieter Ruf, der Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Andreas Bolleininger mit einer Medaille für seine fünfzehn Jahre Dirigententätigkeit in diversen Kapellen aus. Nach der Pause wurden auch noch die Zehntklässler verabschiedet.