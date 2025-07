Sommermalkurse im Wittelsbacher Schloss mit Adelzhausener Künstlerin

Vielfalt der Gefühle – unter diesem Titel zeigte die Adelzhausenerin Olha Karuza und die Kinder ihrer Kunstschule vor kurzem ihre Werke bei einer Ausstellung im Aichacher Rathaus. In den Sommerferien leitet die Künstlerin nun bereits das zweite Jahr in Folge Mal-, Zeichen- und Modellierworkshops für Kinder ab sieben Jahren im Museum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg.

Die gebürtige Ukrainerin lebt seit über 15 Jahren mit ihrem Mann und zwei Kinder in Adelzhausen. Ihr Interesse an der Malerei und dem künstlerischen Gestalten entdeckte sie bereits als Teenager. In der alten Heimat besuchte sie eine Kunstschule und unternahm erste Kunstreisen mit bekannten ukrainischen Aquarellisten. Später absolvierte sie schließlich ein Studium an der Kunstakademie Hamburg, neben ihrem Hauptberuf bei einer Münchner Bank.

Bei vier Terminen können Kinder ab sieben Jahren ihre Kreativität ausleben

Ihre große Leidenschaft gilt der Aquarellmalerei. Besonders die Landschaft und Vielfalt der Natur in all ihre Facetten haben es ihr angetan. Von verträumten Winterbildern über farbenfrohe Blumenwiesen bis hin zu Tiermotiven greift die 43-Jährige die Schönheit der Natur in ihren Bildern auf. Aber auch abstrakte und expressive Motive gehören zum Portfolio.

Ihre Leidenschaft für Malerei und ihr Können gibt Olha Karuza in Malkursen in Adelzhausen und nun auch erneut im Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg weiter. Die Besonderheit dieser Kurse: Sie geben Raum zur Entfaltung, zum Experimentieren und Erkunden und sind nicht allein auf die Malerei beschränkt. Unter dem Motto „Kreativität fördern“ bietet sie ihren jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, verschiedene Techniken und Materialien auszuprobieren. Von Zeichnen mit Kohle, abstrakter Kunst mit Schokofarbe bis zum Modellieren von Figuren aus Ton können sich die Kinder hier künstlerisch vielfältig ausleben.

Icon Vergrößern Olha Karuza lebt seit 15 Jahren in Adelzhausen. Foto: Alice Lauria Icon Schließen Schließen Olha Karuza lebt seit 15 Jahren in Adelzhausen. Foto: Alice Lauria

Insgesamt vier Termine gibt es. Die Kurse gehen jeweils von 10.30 bis 14.30 Uhr und sind einzeln buchbar. Die Kursgebühr liegt inklusive Material bei 54 Euro pro Workshop und Person. Mitbringen sollte man Malkittel, Getränke und bei Bedarf eine kleine Brotzeit. Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Künstlerin: www.oarts.de.

Dienstag, 5. August: Alltagsobjekte zeichnen, Sommermotive auf Leinwand, Figuren modellieren

Mittwoch, 6. August: Zeichnen mit Kohle, abstrakte Kunst mit Schokofarbe, Blumen modellieren

Donnerstag, 7. August: Perspektivisch zeichnen, Tiermalerei, Anstecker modellieren

Freitag, 8. August: Portraitzeichnen, abstraktes Aquarell, Gesichter modellieren (AZ)