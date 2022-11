Friedberg

18:00 Uhr

Sophie Heinrich eröffnet musikalisch den Friedberger Advent

Plus Mit dem Kammerkonzert von Violinistin Sophie Heinrich und Pianist Paul Rivinius im Friedberger Schloss startet nicht nur der Advent - es ist auch eine Zeitreise in die Epoche von Alma und Gustav Mahler.

Von Edigna Menhard Artikel anhören Shape

"Sophie Heinrich gehört zum Friedberger Advent wie die Kirche St. Jakob", mit diesen Worten kündigte Gerd Horseling von den "Bürgern für Friedberg" dem Publikum die Künstlerin an. Bereits zum 17. Mal läutete diese mit einem Kammerkonzert im Wittelsbacher Schloss den Advent ein. So gut wie jeder Platz war belegt, als die Violinistin gemeinsam mit dem Pianisten Paul Rivinius ihr Programm präsentierte: eine Serenade in A-Dur von Alexander Zemlinksy, Stücke von Alma Maria Mahler sowie von Gustav Mahler, ebenso eine Sonate in Es-Dur von Richard Strauss.

