Frühere Pallotti-Schule: Sozialer Wohnungsbau ist pure Notwendigkeit

Plus Der Widerstand gegen verdichtetes Wohnen auf dem Gelände der früheren Pallotti-Schule ist zwar verständlich. Eine große Wahl hat die Kommunalpolitik aber nicht.

Von Bill Titze

Dass nicht allen Anwohnerinnen und Anwohnern eine wahrscheinliche Bebauung mit teilweise dreigeschossigen Gebäuden auf dem Gebiet der alten Pallottischule gefallen, ist nicht verwunderlich. Wer freut sich schon über solch große Bauvorhaben direkt vor der eigenen Haustür? Erstaunt konnte man aber doch über die ein andere oder andere Wortmeldung bei der Infoveranstaltung zu diesem Thema. Man hatte fast das Gefühl, dass die derzeitige Lage in Deutschland in Bezug auf das Wohnen nicht allen bewusst ist.

Sozialer Wohnungsbau soll an der Wiffertshauser Straße entstehen - das ist eine Notwendigkeit. Foto: Matthias Becker

Die Zeiten, in denen auf solchen Arealen Doppelhaushälften gebaut wurden, sind einstweilen vorbei. Stattdessen muss zumindest im kommunalen Wohnungsbau der massiven Unterversorgung mit bezahlbaren Wohnungen Rechnung getragen werden. Eine solche zu finden, ist äußerst schwierig, auch in Friedberg. Das mag einerseits am Trend zu Ein-Personen-Haushalten liegen, aber natürlich auch daran, dass in den letzten Jahren Millionen von Menschen nach Deutschland eingewandert sind. Platz gibt es für diese im Grund keinen mehr. Auch, weil es aufgrund der hohen Baukosten nur noch wenige wagen, Projekte anzugehen.

