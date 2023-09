Friedberg

Spatenstich bei den Sportfreunden Friedberg

So wird der neue Anbau des Vereinsheims der Sportfreunde Friedberg in Ottoried aussehen. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2024 geplant.

Plus In Ottoried sind die Bagger bereits angerollt. Welche Verbesserungen der Anbau für die über 700 Mitglieder des Vereins bringt.

Von Sabine Roth

Über sieben Jahre hat es gedauert, bis aus der Idee des Vorsitzenden Fritz Sedl nun Wirklichkeit wird, bis Planung und Finanzierungskonzept standen und der Bauantrag für den neuen Kabinentrakt der Sportfreunde Friedberg durchging. Corona und die Explosion der Baukosten verzögerten das Projekt immer wieder, so Andreas Goldstein, Bauingenieur und 2. Vorsitzender des Vereins. Die Verbesserungen für die rund 730 Mitglieder seien die Mühen aber wert gewesen. Jetzt sind die Bagger angerollt. Im kleinen Rahmen fand der Spatenstich statt, der Hebauf wird dann aber größer gefeiert.

Die Anlage der Sportfreunde Friedberg gibt es schon seit 1952, die Kabinen bestehen in ihrem jetzigen Zustand seit 1974. In fast 50 Jahren gab es nur kleinere Renovierungen, und so verfügen die vier Kabinen nur über eine einzige Gemeinschaftsdusche - was den Verein mitunter vor größere Herausforderungen stellte, etwa wenn es eine Schiedsrichterin bei einem Spiel der Männer gab.

