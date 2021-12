Unfall auf dem Weg zum Einsatz: Rettungswagen kippt auf Chippenham-Ring um

Ein Rettungswagen ist bei einem Unfall am Montagabend in Friedberg umgekippt. Er war auf dem Weg zu einem Einsatz.

Zu einem Unfall ist es am Montag kurz nach 19 Uhr in Friedberg an der Kreuzung Augsburger Straße/Chippenham-Ring in Friedberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Rettungswagen auf dem Weg zum Einsatz, als er an der Kreuzung mit einem Pkw kollidierte. Der Aufprall war so heftig, dass der Rettungswagen umkippte.

Die Polizei ermittelt zu Unfall mit Rettungswagen

Dabei gab es ersten Erkenntnissen nach fünf Verletzte, zwei davon offenbar schwerer. Die Polizei vor Ort konnte noch keine genauen Angaben machen und verwies auf die Einsatzzentrale. Der genaue Unfallhergang muss noch untersucht werden, hieß es dort. Bis zum Abschluss der Untersuchung wird auch zur Schadenshöhe noch nichts bekanntgegeben. (sp)