Sperrung der Münchner Straße in Friedberg verursacht Bus-Chaos

Weil die Münchner Straße in Friedberg bis 8. September gesperrt ist, werden Busse durch die Jahnstraße umgeleitet. Die Strecke ist außerdem durch Schleichverkehr belastet.

Plus Die geplanten Bus-Umleitungen des AVV rund um die Wiffertshauser und Münchner Straße funktionieren nicht. Die Verwirrung ist groß.

Von Ute Krogull, Bill Titze

Odysseen durch Friedberg erlebten Fahrgäste der AVV-Busse zum Auftakt der Baustelle Wiffertshauser Straße/Münchner Straße. Die geplante Umleitung durch die Jahnstraße in beide Richtungen funktioniert nicht, sodass die Busse andere Routen nehmen müssen. Das verwirrte einige Fahrer derart, dass sie völlig falsch abbogen. Von einem Bus der Linie 202, der in der Jungbräustraße feststeckte und diese rückwärts wieder hochfahren musste, berichtet zum Beispiel Fahrgast Wolfgang Rieger. Betroffen sind von den Umleitungen alle Linien von 200 bis 206 sowie 210, besonders schwierig ist es auf der Linie 200. Die Baustelle läuft bis 8. September. Schimpfende Fahrgäste, Drohungen gegen die Fahrer: Wird das die nächsten Wochen so bleiben und wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wir haben beim AVV, dem Busunternehmen Demmelmair und der Stadt nachgehakt.

Laut Vorab-Mitteilung des Augsburger Verkehrs-Verbundes (AVV) sollte es auf den Routen der Busse nur kleine Änderungen geben; einige Haltestellen sollten zum Beispiel wegfallen. Doch es kam anders. Am Montag stellte sich heraus, dass ein Begegnungsverkehr für Busse in der Jahnstraße nicht möglich ist, berichtet der Friedberger ÖPNV-Beauftragte Manfred Schnell: Die Straße ist durch Schleichverkehr stark belastet. Zudem werden die aufgestellten Halteverbotsschilder immer wieder missachtet. Daraufhin musste man sich auf die Schnelle neue Routen überlegen.

