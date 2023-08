Friedberg

12:00 Uhr

Sperrung Münchner Straße: Halteverbot wird verstärkt kontrolliert

Plus Friedberger Anwohnerinnen und Anwohner sowie Busunternehmen wünschen sich wegen des Schleichverkehrs eine Einbahnregelung in der Jahnstraße.

Von Ute Krogull

Die Sperrung der Münchner Straße/Wiffertshauser Straße wegen Erneuerung der Fahrbahndecke sorgte anfangs für Bus-Irrfahrten und sorgt immer noch für Schleichverkehr. Die Stadt kontrolliert die Halteverbote an den Bus-Umleitungen und potenziellen Schleichverkehr-Strecken verstärkt, damit Falschparker dort keine Staus verursachen. Der AVV nimmt Stellung zum Bus-Chaos der ersten Tage.

Generell unzufrieden mit der Umleitung ist Klaus Frank aus der Jahnstraße. Er berichtet von einem E-Mail-Verkehr mit dem Tiefbauamt im Vorfeld. Darin wies er auf Probleme hin, die während der Sperrung der Bahnhofstraße aufgetreten waren. Dazu zählt vor allem der Schleichverkehr, welcher die Durchfahrt der Busse erschwert. Während der damaligen Phase fuhr allerdings nur der kleine Stadtbus in einer Richtung durch die Jahnstraße. Dieses Mal wurde die Umleitung für alle Busse und in beide Richtungen so festgelegt - was sich als Fehler erwies und korrigiert werden musste. Frank führt weitere Probleme auf: Unübersichtlichkeit der Straße, fehlender Gehweg auf einer Seite, häufige Missachtung der Rechts-vor-links-Regel sowie der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h.

