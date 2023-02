Sportfreunde Friedberg feiern Fasching bis spät in die Nacht

"Die Ostler feiern mit dir als Werbe-Ikone", lautet das Motto im Fasching 2023. Es kamen M&Ms ebenso wie Käpt'n Iglo.

Jeder kennt das Motto „Come in and find out“ – Letzteres hat allerdings bei vielen Gästen des diesjährigen Sportfreunde-Faschings etwas länger gedauert. Bis tief in die Nacht tanzten und feierten Käpt‘n Iglo und sein Fischstäbchen, Elmex und Aronal, etliche Klementine(s?), Scharen von M&Ms und Schokobons, Alice im Wunderland, ein Ghostbuster und viele, viele weitere Faschingsverrückte mit kreativen und aufwendig selbst gestalteten Kostümen im Sportheim der Sportfreunde Friedberg zum Motto „Die Ostler feiern mit dir als Werbe-/TV-Ikone“. Sie waren „gekommen, um zu bleiben“: Bei "Kluftinger spezial" (Kässpatzen), an Goldis Glimmer Bar und mit Musik von den zwei glorreichen Halunken Flo und Marcel am DJ-Pult – alle wollten Party pur.

Höhepunkte des Abends waren der Auftritt der FFC-Augsburg-Garde inklusive Männerballett, die in die „Welt der Piraten“ entführten, und die Kostümprämierung. Die Preise spendierten die Friedberger Firmen Kniess, Glass, Patchwork und Gasthof Kreisi. Ohne die vielen Helfer und Helferinnen und den ORCC, der im Rahmen einer Kooperation mit den Sportfreunden einen guten Teil zum Gelingen des Abends beigetragen hat, wäre das nicht möglich gewesen, sagen die Verantwortlichen dankbar. (AZ)